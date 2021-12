Europa League: Lazio, con il Galatasaray ci si gioca il primo posto

I biancocelesti sono già qualificati alla fase successiva proprio come i turchi e all’Olimpico si vedrà chi sarà il primo della classe

La Lazio di Maurizio Sarri ha già archiviato il passaggio del turno in Europa League ma mai come quest’anno arrivare primi può fare la differenza, ecco perchè la sfida odierna contro un Galatasaray anch’esso qualificato ha una grande importanza. I turchi hanno due risultati su tre forti dei tre punti di vantaggio in classifica derivati proprio dallo scontro diretto in casa del Galatasaray. La Lazio si affiderà alla propria miglior formazione con l’unico dubbio che è sempre legato alle condizioni di Ciro Immobile, che sta stringendo i denti e vorrebbe provare a giocare dal primo minuto. In caso di forfait pronto Pedro nel ruolo di centravanti con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati, mentre il centrocampo dovrebbe essere quello titolare con Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Aberto. I biancocelesti arrivando primi eviterebbero un turno molto insidioso contro le terze della Champions League che tra le altre, comprendono squadre come Barcellona, Lipsia e Siviglia.

Fonte foto: corrieredellosport.it

Alessandro Fornetti