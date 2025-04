Bodø/Glimt nella storia

Tempo di lettura 2 minuti

I biancocelesti eliminati dopo una partita di ritorno in cui la necessaria rimonta non riesce per poco, mentre i fulmini approdano alla semifinale ed è la prima volta per una formazione norvegese

Drammatica eliminazione per la Lazio che aveva l’arduo compito di rimontare la sconfitta per 2-0 dell’andata e, per certi versi, c’è quasi riuscita. La Lazio fa la sua partita, con intelligenza, pressione a tutto campo e velocità. Molte le occasioni da goal create, ma anche diversi errori che non consentono la concretizzazione delle azioni. Il primo goal arriva al 21′ con Castellanos, mentre la rete della speranza soltanto nei minuti di recupero con Noslin che insacca sotto porta al 90+3′. Il 2-0 porta le squadre ai tempi supplementari che iniziano con l’infortunio di Nuno Tavares al 94′ che lascia il campo in lacrime e tutti i compagni dispiaciuti per la grande sfortuna del ragazzo portoghese, ma il sorriso torna sui volti biancocelesti con il goal del 3-0 che darebbe il passaggio del turno, realizzato al 100′ da Boulaye Dia. Il grande dispendio di energie, probabilmente, manda in confusione la squadra che per qualche minuto perde ripetutamente la palla ed è così che arriva la beffa del goal norvegese, al 109′ con Andreas Helmersen che verrà successivamente espulso per doppia ammonizione al 120′. Il 3-1 manda le squadre ai calci di rigore ed è la sagra degli errori, due rigori sbagliati dai norvegesi con Hauge e Berg e tre dai biancocelesti con Tchaouna, Noslin e Castellanos e l’eliminazione è amaramente servita. Certamente il Bodø/Glimt, nell’economia del doppio confronto, supera il turno con merito ed è la prima formazione norvegese ad approdare alla semifinale di una competizione europea!

Luigi A. Cerbara