Europa League: Lazio al do Dragao senza Immobile

Dopo la Champions League riparte anche l’Europa League e una delle tre squadre italiane impiegate oggi è la Lazio di Maurizio Sarri che sarà di scena in Portogallo contro il Porto, una delle compagini più esperte per quanto riguarda le coppe europee. La brutta notizia della giornata è l’assenza di Ciro Immobile, con l’attaccante che sarà indisponibile a causa della febbre e non potrà prendere parte al match. Sarri va verso la conferma di Strakosha in porta e punta ancora su Patric per sostituire l’infortunato Acerbi in difesa. In attacco tridente leggero formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Lazio che affronterà l’ex Conceicao, allenatore del Porto, che nonostante i bei ricordi che lo legano ai biancocelesti sarà desideroso di proseguire il proprio cammino in una competizione di prestigio come l’Europa League.

Alessandro Fornetti