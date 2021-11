Europa League: Lazio, a Mosca vietato sbagliare

I biancocelesti sono secondi nel gruppo E ma non devono distrarsi, visto che ancora possono qualificarsi tutte le quattro compagini

Trasferta difficile per la Lazio di Maurizio Sarri a Mosca contro la Lokomotiv, nel match valido per la quinta giornata nel girone E di Europa League. I biancocelesti, ora secondi alle spalle del Galatasaray, non possono permettersi passi falsi, visto che la situazione nel girone è tutt’altro che definita. Ci si gioca una grande fetta di qualificazione e Sarri manderà in campo una squadra molto vicina alla formazione tipo nonostante la fondamentale gara contro il Napoli in campionato. Il tecnico scioglierà solo all’ultimo il dubbio Immobile, che è partito con la squadra ma che dovrebbe, almeno inizialmente, accomodarsi in panchina. Stesso destino anche per Pedro, che ha qualche problema alla schiena, e per Milinkovic-Savic che è atteso alla solita staffetta di coppa con Luis Alberto. Gara da non sbagliare dunque e trasferta da non sottovalutare, con il Napoli che proprio a Mosca si è complicato la qualificazione.

Fonte foto: theworldnews.net

Alessandro Fornetti