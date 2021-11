Europa League: Lazio, a Marsiglia per ipotecare il passaggio del turno

I biancocelesti in Francia per trovare un successo che sistemerebbe la situazione

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo le polemiche riguardanti il divieto per i tifosi biancocelesti di seguire la squadra in Francia, si prepara a questa importante trasferta con una classifica da sistemare. Il Galatasaray conduce il gruppo E con sette punti e la Lazio seconda deve tenere a distanza proprio il Marsiglia. Con una vittoria gli uomini di Sarri metterebbero una buona ipoteca sulla qualificazione allontanando i rivali odierni di quattro punti, anche se vista la vigilia turbolenta e polemica, si prospetta una partita difficile con un’atmosfera molto calda allo stadio. Per quanto riguarda la formazione, Sarri si affida al solito undici con l’unico dubbio che sembra essere l’impiego di Immobile, con Muriqi che sembra per ora favorito, anche Milinkovic-Savic potrebbe rifiatare con il tecnico che ha pronta l’ormai consueta staffetta con Luis Alberto che stavolta dovrebbe partire dal primo minuto.

Fonte foto: ilsussidiario.net

Alessandro Fornetti