Europa League: la Lazio sfida il Feyenoord

I biancocelesti ritrovano l’avversaria della Roma nella finale della scorsa Conference League

La Lazio di Maurizio Sarri inizia la propria campagna europea dal Feyenoord, compagine olandese molto cambiata rispetto a qualche mese fa ma comunque da non sottovalutare. Saranno infatti proprio queste due squadre a giocarsi il primato nel girone, con Sturm Graz e Midtjylland che proveranno a dare fastidio, ma che sulla carta si contenderanno il terzo posto. Esordio all’Olimpico per la Lazio, con Sarri che dovrà fare a meno di Pedro e sembra intenzionato a ruotare qualcuno visti i tanti impegni ravvicinati; in porta tornerà Maximiano, mentre in difesa possibile esordio per Casale, in attacco staffetta Felipe Anderson e Zaccagni con Cancellieri sull’altra fascia.

Alessandro Fornetti