Europa League: Klopp esclude di voler allenare in Italia ma loda l’Atalanta

Alla vigilia del match di coppa contro i bergamaschi, il tecnico tedesco ha parlato del suo futuro e della sfida con Gasperini, ricordando anche il precedente del 2020 in Champions

Sembra passata una vita da quel novembre 2020, quando in piena pandemia e con gli stadi chiusi Liverpool e Atalanta si affrontavano nei gironi di Champions League. Anfield fu teatro di un successo per 2-0 storico per la Dea, a riscattare il 5-0 subito in casa poche settimane prima. Domani sera i bergamaschi ritroveranno i Reds, questa volta in Europa League. Sarà di nuovo Klopp contro Gasperini, con il tecnico tedesco che ha elogiato il lavoro fatto da Gasp in queste stagioni ed ha parlato anche del suo futuro. L’ex allenatore del Borussia Dortmund infatti a fine stagione lascerà il Liverpool, dopo nove anni memorabili in cui ha vinto tutto, e per il momento ha fatto capire di non essere interessato alla Serie A o ad altri campionati. Se Nagelsmann sarà confermato CT della Germania l’ipotesi più probabile è che Jurgen si prenda un meritato anno sabbatico.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)