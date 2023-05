Europa League: Juventus, grinta e determinazione per battere il Siviglia

I bianconeri ospitano gli andalusi per cercare di indirizzare una qualificazione che darebbe molta fiducia all’ambiente

La Juventus torna in Europa League per il primo incrocio di semifinale contro il Siviglia, due partite fondamentali per il futuro dei bianconeri che resta avvolto dai dubbi; una volta terminato il processo in Italia infatti, starà alla Uefa decidere il futuro della Juventus nelle coppe europee e dunque anche vincere l’Europa League potrebbe non essere sufficiente per tornare in Champions League. I bianconeri però devono dare un segnale, mostrare tanta determinazione e andare in campo per vincere, cosa che porterebbe un bel beneficio alle casse del club. Allegri deve fare a meno di Bremer in difesa, mentre in attacco è tentato dallo schierare il tridente con Chiesa, Vlahovic e Di Maria tutti in campo dl primo minuto. Vincere oggi darebbe un grande spinta in vista del ritorno in Spagna con l’obiettivo di arrivare a giocare una grande finale.

Fonte foto: imtv.it

Alessandro Fornetti