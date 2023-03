Europa League: Juventus e Roma in trasferta per difendere i risultati dell’andata

Bianconeri e giallorossi saranno di scena rispettivamente in Germania e Spagna avendo il vantaggio dei match disputati in Italia

In Europa League è tempo di gare di ritorno per stabilire le otto compagini che accederanno ai quarti di finale della competizione. Tra le italiane impiegate oggi ci sono Juventus e Roma, entrambe con concrete possibilità di passaggio del turno visti i vantaggi maturati nelle gare di andata. I bianconeri sfideranno il Friburgo con l’1-0 di Torino da custodire e Allegri spera di contare sul vero Vlahovic per far fronte alle precarie condizioni fisiche di Di Maria e Chiesa, annunciati in panchina dallo stesso allenatore. La Roma invece se la vedrà con la Real Sociedad battuta 2-0 all’Olimpico con Mourinho che schiererà la miglior formazione possibile per evitare rischi, senza fare calcoli in vista del derby in programma domenica.

Alessandro Fornetti