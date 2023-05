Europa League: Juventus, a Siviglia serve una gran partita

I bianconeri si giocano la qualificazione in Spagna al cospetto di una squadra che all’andata le ha creato diversi problemi

Come la Roma anche la Juventus spera di raggiungere la finale di Europa League in programma a Budapest. I bianconeri sfideranno il Siviglia che all’andata è andato ad un passo dalla vittoria, fermato solo nel recupero dal colpo di testa di Gatti. In Spagna servirà una grande partita dellala Juventus se vorrà arrivare a disputare l’ultimo atto della competizione; il Siviglia è squadra compatta e molto organizzata che proprio in casa ha ottenuto i migliori risultati seppur in una stagione non brillante in Liga. Allegri conferma l’impiego di Di Maria mentre scioglierà solo a ridosso del match il dubbio tra Milik e Vlahovic.

Alessandro Fornetti