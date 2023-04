Europa League: Juventus, a Lisbona servirà una grande prova

I bianconeri sfidano lo Sporting con l’obiettivo di proseguire il cammino europeo

Dopo il grande traguardo raggiunto in Champions League con le due mianesi che si sfideranno in semifinale, oggi è il turno di Europa e Conference League con obiettivi altrettanto ambiziosi per le compagini della Serie A. La Juventus sarà di scena a Lisbona contro lo Sporting, forte della vittoria nella gara di andata che offre la possibilità di giocare con due risultati su tre. I portoghesi sono una squadra pericolosa e lo hanno dimostrato, a Torino avrebbero sicuramente meritato almeno il pareggio e faranno di tutto per prendersi il grande risultato tra le mura amiche. Allegri va verso il classico 3-5-2 con Di Maria e Vlahovic davanti, anche se il dubbio Chiesa verrà risolto solo all’ultimo. Un gol da difendere dunque per i bianconeri che però dovranno essere bravi a non limitarsi alla fase difensiva.

Alessandro Fornetti