Europa League: il Milan batte 2-0 lo Shamrock Rovers e vola al turno successivo. Analisi e pagelle

I rossoneri battono gli irlandesi grazie ad una rete per tempo

Il Milan esordisce nella nuova stagione per i preliminari di Europa League in casa dello Shamrock Rovers, formazione irlandese assolutamente alla portata dei rossoneri. Pioli si affida a Ibrahimovic in attacco e a Bennacer in regia, lasciando dunque inizialmente Tonali in panchina.

La partita nella prima frazione è tutta a tinte rossonere fatta eccezione per un’occasione al minuto quattordici per i padroni di casa, con Greene che calcia in diagonale trovando l’opposizione di Donnarumma. Il Milan calcia spesso in porta con i difensori avversari bravi a respingere, ma al minuto ventitrè passa in vantaggio: Ibrahimovic scambia con Calhanoglu al limite dell’area e poi batte con il destro battendo il portiere avversario Mannus. Due minuti dopo Castillejo sfiora il raddoppio con un pallonetto che scavalca l’estremo difensore ma viene salvato sulla linea da McEneff. Tante potenziali occasioni create dai rossoneri ma non concretizzate, all’intervallo si va sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa la squadra di Pioli alza il ritmo e sfiora due volte la rete on Calhanoglu che prima colpisce la traversa e poi si vede respingere una punizione da Mannus. Il terzo tentativo però è quello buono e il turco sigla il 2-0 al minuto sessantasei: Kessiè serve il 10 che la piazza con il destro all’angolino. Shamrock pericoloso ancora con Greene che gira di prima intenzione un cross di Watts cogliando ancora attento Donnarumma. Il match finisce 2-0 per il Milan.

Buona prova degli uomini di Pioli che hanno corso pochissimi rischi ed hanno avuto ragione di un avversario comunque più debole. La prossima sfida è in programma giovedì 24 settembre a San Siro contro i norvegesi del Bodo Glimt.

Pioli a fine partita ha detto: “Sono soddisfatto, abbiamo giocato con buona lucidità e mostrato un buon atteggiamento per non compromettere quanto fatto lo scorso anno.”

Le pagelle del Milan

Donnarumma 6,5: Si fa trovare sempre pronto nelle poche iniziative degli avversari

Calabria 6: Accompagna spesso la manovra offensiva, dietro non commette errori

Kjaer 6,5: Comanda la difesa con personalità in una serata poco impegnativa

Gabbia 6: Sbaglia nel primo tempo rischiando di macchiare una buona prova

Hernandez 6,5: Sempre presente in avanti dove la difesa avversaria fatica a contenerlo, nel finale gestisce le energie

Bennacer 6,5: Gestisce bene il pallone senza mai perderlo, buone cose soprattutto nella ripresa. (Dall’84’ Tonali s.v.)

Kessiè 6: Anche lui meglio nella seconda frazione, nei primi quarantacinque minuti sbaglia qualche passaggio di troppo

Castillejo 6: Spreca un’occasione ma ha il merito di inziare l’azione che porta al 2-0 di Calhanoglu

Calhanoglu 7: Un gol, un assist ed un intesa con Ibrahimovic che cresce sempre di più, prestazione totale. (Dall’83’ Brahim Diaz s.v.)

Saelemaekers 6: Si dà da fare in un ruolo non propriamente suo, dialoga bene con i compagni. (Dal 74′ Krunic s.v.)

Ibrahimovic 7: Leader assoluto della squadra, segna e si rende sempre utile per la manovra offensiva

All.Pioli 6,5: Gara gestita senza problemi, giovedì il suo Milan tornerà a San Siro per proseguire il cammino europeo

Alessandro Fornetti