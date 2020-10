Europa League: bene Roma e Napoli, meno il Milan

Giallorossi e Partenopei possono superare senza problemi la prima fase, sfortunati invece i rossoneri

Urne per lo più favorevoli alle italiane ma con qualche eccezione quelle uscite oggi a Nyon, piccolo centro svizzero a pochi chilometri da Ginevra, nei sorteggi di Europa League.

Gironi che lasciano ben sperare in un alto coefficiente di competitività per le nostre squadre che, non a caso, polarizzano bene le varie anime calcistiche e geografiche del nostro campionato.

Partiamo come sempre dall’inizio. Dovendo fare una stima la Roma ne esce molto bene e con alte possibilità di qualificazione.

I capitolini infatti trovano nel gruppo A avversari che seppur possono vantare una certa esperienza in Europa non costituiscono vere e proprie teste di serie.

Certo sia gli elvetici dello Young Boys che i daci del Cluj conoscono bene le dinamiche internazionali ma restano comunque alla portata di Fonseca.

Discorso diverso per la cenerentola del gruppo, il CSKA Sofia che all’esordio in Europa è sicuramente l’avversario più abbordabile per la sua inesperienza.

Sorride anche il Napoli che trova lungo il suo cammino Real Sociedad, gli olandesi dell’Az ed il Rijeka.

Risaltano tra questi sicuramente gli spagnoli, balzati all’onore delle cronache più per colpi di mercato che per meriti sul campo. Chi non si ricorda, alzino la mano proprio i giallorossi, lo psicodramma del “furto” di David Silva alla Lazio?

Alkmaar Zaanstrek e Fiume, che concludono invece il girone F, non sono certo un problema rilevante pur non volendole assolutamente ridimensionare in quella splendida filosofia che è il calcio, dove risultati e pronostici non sono mai veramente scontati.

Discorso assolutamente diverso per il Milan che si trova invece ad affrontare forse gli avversari più duri dei sorteggi.

Se da un lato infatti c’è il Celtic, che certo non ha bisogno di alcuna presentazione come unica formazione scozzese a potersi fregiare di Champions e triplete, completano il quadro dall’altro lato lo Sparta Praga ed il Lille.

I primi vantano una certa dimestichezza con questo torneo mentre i secondi possono definirsi una vera cantera in salsa franco – fiamminga dopo aver espresso campioni come Nicolas Pépé, Osimhen e l’ex Rafael Leao ora in forza proprio ai rossoneri.

Sulla carta le italiane possono fare bene senza sottovalutare però nulla. La speranza resta quella di vederle arrivare fino in fondo e, perché no, interrompere finalmente quel dominio anglo – iberico, per la verità più spagnolo, che ha contraddistinto le ultime edizioni del trofeo.

Di seguito tutti i gironi:

Gruppo A:

Roma (ITA), Young Boys (SVI), CFR Cluj (ROM), CSKA-Sofia (BUL)

Gruppo B:

Arsenal (ING), Rapid Vienna (AUT), Molde (NOR), Dundalk (IRL)

Gruppo C:

Bayer Leverkusen (GER), Slavia Praga (CZE), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Nizza (FRA)

Gruppo D:

Benfica (POR), Standard Liegi (BEL), Rangers (SCO), Lech Poznan (POL),

Gruppo E:

PSV (OLA), PAOK (GRE), Granada (SPA), Omonoia (CYP)

Gruppo F:

Napoli (ITA), Real Sociedad (SPA), AZ (OLA), Rijeka (CRO)

Gruppo G:

Braga (POR), Leicester (ING), AEK Atene (GRE), Zorya Luhansk (UCR)

Gruppo H:

Celtic (SCO), Sparta Praga (CZE), Milan (ITA), Lille (FRA)

Gruppo I:

Villarreal (SPA), Qarabag (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Sivasspor (TUR)

Gruppo J:

Tottenham (ING), Ludogorets (BUL), LASK (AUT), Royal Antwerp (BEL)

Gruppo K:

CSKA Mosca (RUS), Dinamo Zagabria (CRO), Feyenoord (OLA), Wolfsberg (AUT)

Gruppo L:

Gent (BEL), Stella Rossa (SER), Hoffenheim (GER), Slovan Liberec (SVK)

Fonti foto: Passione del Calcio

Guglielmo M. Crostelli