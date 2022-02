Europa League: Atalanta, vincere contro l’Olympiakos per scacciare la crisi

I bergamaschi non vincono da cinque partite tra Serie A e Coppa Italia

Esame Olympiakos per l’Atalanta nell’esordio in questa edizione dell’Europa League. La Dea non è sicuramente nel momento più splendente dell’era Gasperini, fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia e al momento fuori anche dalle prime quattro in Serie A. L’Europa League diventa quindi un grande obiettivo per rilanciarsi e scacciare il momento di crisi, con i nerazzurri che affronteranno questa doppia sfida ai greci con i gradi di favoriti. Gasperini pensa a Boga da falso 9 visto il recente periodo negativo di Muriel con probabilmente Pasalic e Pessina alle sue spalle e Malinovskyi pronto a subentrare. Gara da non sbagliare a Bergamo per poi affrontare il ritorno con maggiore serenità, con l’Olympiakos che è sicuramente una squadra da non sottovalutare vista l’esperienza nelle coppe internazionali.

Alessandro Fornetti