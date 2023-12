Europa League: Atalanta, solo otto giocatori della prima squadra convocati per la trasferta in Polonia

Tempo di lettura meno di un minuto

Gasperini già primo in classifica opta per un massiccio turnover nella sfida ininfluente contro il Rakow

L’Atalanta di Gasperini torna in campo per l’ultima sfida del girone di Europa League con la testa già alla prossima gara di campionato essendo già qualificata come prima nel suo raggruppamento. Contro i polacchi del Rakow infatti il tecnico ha convocato solo otto calciatori della prima squadra, prendendone moltissimi dalle giovanili. Grande occasione dunque per chi gioca meno di mettersi in mostra e per qualche giovane di fare il proprio esordio in una competizione europea, con l’Atalanta che avrà come obiettivo quello di chiudere il girone da imbattuta.

Fonte foto: ilgiorno.it

Alessandro Fornetti