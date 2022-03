Europa League: Atalanta, sfida affascinante con il Leverkusen

Le due compagini giocano un calcio offensivo e votato all’attacco, sarà un match alla pari

L’Atalanta si rituffa in Europa League dopo la delusione contro la Roma in campionato, dove anche per l’allenatore Gasperini la squadra non vive il suo miglior momento. La sfida con i tedeschi sarà molto equilibrata sulla carta, con entrambi i club che fanno della fase offensiva la propria arma migliore e che cercheranno di far male all’avversario con il talento dei giocatori avanzati. I bergamaschi dovranno cercare il risultato pieno quest’oggi in casa per arrivare alla trasferta di Leverkusen con più risultati a disposizione. Gasperini con il dubbio Muriel; finora il colombiano ha deluso e spera nella svolta, se dovesse partire dal primo alle sue spalle pronti Boga e Koopmeiners con possibile ingressso dalla panchina per Pasalic e Malinovskyi. L’Atalanta cerca una notte da big in un Europa League davvero molto equilibrata.

Fonte foto: sportnews.bz

Alessandro Fornetti