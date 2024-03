Europa League: Atalanta, obiettivo qualificazione contro lo Sporting

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo il pari sfortunato dell’andata la Dea cercherà il successo a Bergamo contro i portoghesi

L’Atalanta di Gasperini torna in Europa League dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a Lisbona contro lo Sporting. In quel match si è vista una chiara superiorità dei bergamaschi fermati solamente dalla sfortuna e da qualche errore di troppo, dunque ora a Bergamo si punterà alla vittoria ed al passaggio del turno con la consapevolezza di poter raggiungere i quarti di finale. I portoghesi di contro cercheranno il successo in un incontro che resta comunque equilibrato. Gasperini si affiderà ancora a Scamacca come terminale offensivo, con Lookman e Koopmeiners dietro di lui, mentre De Ketelaere e Mirancuk saranno pronti a subentrare. Tanta attesa per questo match che dirà molto sulle ambizioni europee della Dea che vorrà proseguire nel suo cammino.

Alessandro Fornetti