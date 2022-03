Europa League: Atalanta, niente distrazioni con il Leverkusen

I bergamaschi hanno due risultati su tre a disposizione per proseguire il cammino europeo

L’Atalanta torna in campo in Europa League per smaltire le delusioni del campionato e per cercare una qualificazione ai quarti di finale che sarebbe molto importante, in un momento tutt’altro che facile. La Dea parte coi favori del pronostico, sia per il risultato acquisito a Bergamo che mette a disposizione due risultati su tre, sia per le diverse assenze importanti che dovrà fronteggiare il Bayer Leverkusen, su tutte quelle di Schick e Wirtz. Gasperini però ha messo tutti in guardia, non si deve pensare già alla fase successiva ma al fatto che ci sia ancora questo match da disputare e che non sarà assolutamente facile. L’allenatore si affiderà alla miglior formazione possibile, puntando ancora sul duo Malinovskiy-Muriel che all’andata ha spaccato la partita realizzando ogni gol e assist per la squadra nerazzurra.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti