Europa League: Atalanta, in Grecia serve una prova d’orgoglio

I bergamaschi vivono uno dei momenti più difficili della gestione Gasperini ma in Europa League vogliono invertire il trend negativo

L’Atalanta di Gasperini si affaccia nuovamente in Europa per la sfida di ritorno contro l’Olympiakos dopo il successo per 2-1 maturato in rimonta a Bergamo. I nerazzurri sono in crisi in campionato, distratti da risultati che non arrivano e da continue polemiche arbitrali, tuttavia in Europa League vogliono proseguire il loro cammino certificando una crescita totale del club. La compagine greca in casa può essere molto insidiosa e la situazione di punteggio purchè buona non può lasciare tranquilli calciatori e tifosi bergamaschi. Gasperini ancora senza attaccanti di ruolo sembra intenzionato a schierare Pasalic in attacco con Boga e Malinovskyi alle sue spalle per ritrovare dei gol che faticano ad arrivare. La qualificazione agli ottavi sarebbe molto importante per la Dea per mettersi alle spalle un periodo difficile e per dare un messaggio alle altre big della competizione, l’Olympiakos invece cerca l’impresa tramite la spinta del proprio pubblico.

Fonte foto: footballnews24.com

Alessandro Fornetti