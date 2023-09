Europa League, Atalanta: esordio contro il Rakow

Tempo di lettura meno di un minuto

La Dea non ha iniziato benissimo in campionato ma punta alla vittoria contro i polacchi

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non vive un momento facile già all’inizio di stagione; i due ko in quattro partite e l’infortunio di Scamacca pongono già degli interrogativi sulla squadra, che sembra essere discontinua. L’avventura europea riparte però da un match semplice almeno sulla carta, quello in casa contro il Rakow, compagine campione di Polonia. La Dea deve partire con il piede giusto in un raggruppamento che comprende anche Sturm Graz e Sporting Lisbona. Gasperini dovrebbe confermare Lookman e De Ketelaere in attacco con Pasalic alle loro spalle, mentre sulle fasce dovrebbero spuntarla Zortea e Ruggeri su Zappacosta e Bakker.

Fonte foto: tuttomercatoweb.com

Alessandro Fornetti