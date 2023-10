Europa League: Atalanta, battere lo Sturm Graz per rimanere a punteggio pieno

Tempo di lettura meno di un minuto

La Dea dopo l’ottimo successo a Lisbona affronterà ora gli austriaci per cercare di rimanere imbattuta nel torneo

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta facendo un ottimo percorso finora in Europa con due vittorie consecutive che la issano in testa al girone con Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow. Per indirizzare ancor di più la strada verso la qualificazione oggi c’è la trasferta in Austria da non fallire con i nerazzurri che vorranno ipotecare la qualificazione e centrare il terzo successo di fila. Gasperini ritrova Koopmeiners per la panchina e si affiderà a Pasalic dietro le punte Lookman e Scamacca, mentre in porta sarà il turno di Musso.

Fonte foto: tag24.it

Alessandro Fornetti