Europa League: Atalanta, basta un pari contro lo Sporting Lisbona per il primo posto

La Dea ospita i portoghesi cercando il riscatto dopo la sconfitta in casa contro il Napoli in campionato

L’Atalanta di Gasperini vuole subito riprendere a vincere dopo lo stop in campionato contro il Napoli. Per farlo in Europa League dovrà battere o comunque anche pareggiare contro i portoghesi dello Sporting Lisbona in modo da assicurarsi il primo posto nel girone. I nerazzurri infatti comandano con 10 punti seguiti proprio dai portoghesi con 7. All’andata vittoria per i nerazzurri. Gasperini deve rinunciare a Zappacosta e De Katelaere, mentre ritroverà de Roon a centrocampo e si affiderà di nuovo a Scamacca al centro dell’attacco.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti