Europa League: Atalanta all’esame Lipsia

La Dea si affaccia alla sfida europea con fiducia, dopo il Leverkusen un’altra tedesca

L’Atalanta con la sconfitta in casa contro il Napoli ha detto addio alla possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League tramite il campionato, ed è per questo che l’Europa League assume ancora maggior importanza per i destini della squadra. Nei quarti di finale ad attendere gli uomini di Gasperini c’è il Lipsia, che ha beneficiato dell’eliminazione dello Spartak Mosca dalle coppe europee per passare il turno senza giocare. Dopo il Leverkusen dunque ancora un esame tedesco per la Dea, con il Lipsia che è in costante crescita e punta a diventare una presenza fissa in questa fase delle competizioni europee. Gasperini dovrà fare a meno di Djimsiti e Toloi e si affiderà ancora a Muriel dal primo minuto con Zapata pronto a giocare uno scampolo di partita. Lecito aspettarsi due match equilibrati e con tante occasioni da una parte e dall’altra, con l’Atalanta che oggi in Germania dovrà dimostrare di saper assorbire le delusioni che stanno arrivando in Serie A.

Alessandro Fornetti