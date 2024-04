Europa League: Atalanta, ad Anfield per sognare l’impresa

Tempo di lettura 1 minuto

La Dea affronta i Reds in un quarto di finale molto suggestivo, servirà una grandissima prestazione contro i fenomeni inglesi

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in Europa League per cercare di dimenticare le due sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato. Non sarà affatto semplice però visti avversario e cornice di pubblico; il Liverpool ad Anfield è davvero temibile ed è la squadra sicuramente favorita per la vittoria di questa Europa League. La Dea dovrà disputare la partita perfetta per poi giocarsi il passaggio del turno a Bergamo la prossima settimana. Gasperini ha dubbi soprattutto in avanti dove al momento Scamacca sembra destinato alla panchina per un attacco più di movimento formato da Lookman e De Ketelaere.

Fonte foto: informazione.it

Alessandro Fornetti