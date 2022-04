Europa League: Atalanta, 90 minuti di fuoco contro il Lipsia

Dopo l’1-1 dell’andata ci si aspetta un’altra gara in equilibrio tra due compagini votate all’attacco

L’Atalanta di Gasperini ha concentrato tutte le proprie energie sull’Europa e sulla possibilità di raggiungere la Champions League tramite la vittoria dell’Europa League di quest’anno. Contro il Lipsia la Dea si gioca tanto, il pareggio dell’andata ha mostrato due squadre vivaci e sempre alla ricerca del gol, dunque ci si aspetta che anche il secondo round sia equilibrato e divertente. Il turnover in campionato ha permesso all’Atalanta di far rifiatare alcuni giocatori chiave che potranno risultare decisivi in questo impegno. I nerazzurri hanno il piccolo vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi che dovranno essere l’arma in più per aver ragione dei tedeschi che verranno a Bergamo senza rinunciare alla fase offensiva. Gasperini ha tante scelte soprattutto in avanti dove Zapata e Muriel stanno bene e faranno probabile staffetta, mentre sulla trequarti Koopmeiners e Pasalic sembrano al momento favoriti per partire dall’inizio.

Fonte foto: footballnews24.com

Alessandro Fornetti