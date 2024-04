Europa League: a San Siro il primo atto del derby italiano tra Milan e Roma

Tempo di lettura 1 minuto

Le due compagini si sfidano nei quarti di finale, entrambe sono in ottimi momenti di forma

Milan e Roma tornano in Europa League dopo aver eliminato rispettivamente Slavia Praga e Brighton al turno precedente. Lo scontro tra le due italiane sarà molto teso e avvincente, visto che entrambe vivono un gran momento di forma e puntano fortemente sull’Europa, il Milan per tornare grande, la Roma per riprovare l’impresa sfiorata lo scorso anno. I rossoneri hanno battuto i giallorossi, ancora con Mourinho in panchina, due volte in campionato e meritano dunque i favori del pronostico, soprattutto per questo incontro a San Siro. I due allenatori schiereranno l’undici migliore, con i padroni di casa che tra trequarti e attacco possono contare su giocatori come Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud, mentre gli ospiti risponderanno con la fantasia di Dybala ed El Shaarawy e con la voglia di tornare al gol di Lukaku, apparso in calo nelle ultime settimane.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti