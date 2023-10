Euro2024: troppa Inghilterra per questa Italia, Azzurri sconfitti 3-1

Tempo di lettura 1 minuto

La nazionale di Spalletti va in vantaggio con Scamacca a Wembley, poi però subisce la rimonta di Kane e compagni, per la qualificazione ora servono quattro punti con Macedonia del Nord ed Ucraina

Una partita dai due volti, che lascia un po’ di amaro in bocca. L’Italia perde di nuovo contro l’Inghilterra. Questa volta Wembley, teatro del trionfo all’ultimo europeo proprio contro gli inglesi, vede gli Azzurri uscire sconfitti per 3-1 al termine di una gara ben giocata nel primo tempo ma gettata al vento nella ripresa. Non basta il vantaggio di Scamacca, arrivato al termine di una bella azione manovrata. A prevalere è la qualità senza dubbio superiore dei singoli della formazione di Southgate: Bellingham si procura il rigore del pareggio (realizzato da Harry Kane), fornisce a Rashford l’assist per il 2-1 in contropiede e poi lo stesso Kane con una splendida azione individuale chiude il match e regala alla sua nazionale la qualificazione ad Euro2024. Per l’Italia invece c’è ancora da penare: servirà un successo in casa contro la Macedonia del Nord ed almeno un punto nell’ultima sfida in Germania contro l’Ucraina (oppure una vittoria contro gli ucraini) per non mancare al prossimo europeo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)