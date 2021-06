Diario Euro 2020 (21) Finalmente sorprese e mirabilie, oggi il piatto forte

Dopo le prime giornate che hanno offerto ai tifosi partite divertenti, ma dall’esito abbastanza prevedibile, è stata la volta di un trittico di match dai risultati a sorpresa. E stasera scendono in campo i campioni in carica, ma soprattutto si gioca la partita delle partite

Radunati intorno ad un tavolo a bordo piscina, quattro ragazzi si interrogano sull’esito delle gare della quarta giornata di Euro 2020. -Scozia vs Repubblica Ceca? -Vincono i padroni di casa, la squadra del tecnico Silhavy è troppo scarsa. L’avete vista contro l’Italia?

-Passiamo a Polonia-Slovacchia, che dite? -Di sicuro un match imperdibile, dalle mille emozioni (chiara ironia, ndr), ma con quel Lewandowski lì dico 1.

-Chiudiamo con Spagna-Svezia, idee? -Per quanto le Furie Rosse non siano in forma, agli svedesi mancano tutti. -Per me non c’è partita.

Questi i discorsi più o meno condivisibili di un gruppo di amici che vogliono “vincere facile” con le gare dell’Europeo.

SCOZIA – REPUBBLICA CECA: la sfida dell’Hampden Park di Glasgow completa il primo turno del girone D che ha già visto trionfare l’Inghilterra sulla Croazia per 1 a 0. Uno dei flop più grandi delle ultime campagne acquisti in Italia, Patrik Schick, ha dato spettacolo. Due reti, una più bella dell’altra per il 2 a 0 con il quale “gli scarsoni” hanno schiantato l’11 del ct Steve Clarke. Da antologia il secondo gol dell’ex Roma? Sì, ma il portiere scozzese era a prendere un tè ad un baretto al centro del campo.

POLONIA – SLOVACCHIA: una squadra non la fanno soltanto due calciatori, Lewandowski e Zielinski, peraltro impalpabili ieri. La compagine guidata da capitan Hamsik, schierato da seconda punta, domina il campo a San Pietroburgo per gran parte del match. Complice un autogoal di Szczesny e la zampata vincente di Skriniar, la Slovacchia vince per 2 a 1 rendendo molto interessante il girone E.

SPAGNA – SVEZIA: come direbbe un mio burbero amico: “il possesso palla datevelo in faccia”. Voglio precisare che il mio amico non è svedese, ma semplicemente uno che osserva le partite e si accorge dell’evidenza. Gli iberici tengono il pallino del gioco per quasi ’90. Olsen dimostra di essere (tutto sommato) un discreto portiere, Morata conferma di non essere un centravanti da Juventus. Lo 0 a 0 finale nello Stadio Olimpico de la Cartuja in Siviglia mette in una situazione complicata gli spagnoli, che non possono sbagliare la prossima con la Polonia.

Veniamo ora alla portata principale di questa scorpacciata di partite. Mettetevi comodi davanti alla tv dalle ore 18 e gettate il telecomando.

UNGHERIA – PORTOGALLO: i magiari del ct Marco Rossi si trovano di fronte i campioni in carica che non sono mai riusciti a battere nei precedenti 13 incontri (9 sconfitte e 4 pareggi). Prepariamo il pallottoliere per Cristiano Ronaldo? Non esageriamo, mica è il San Marino. I risultati di ieri devono invitare alla prudenza anche i lusitani di capitan CR7.

FRANCIA – GERMANIA: Ecco la pietanza che fa venire l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati di calcio. La strafavorita per la vittoria finale contro l’outsider, scivolata indietro nelle gerarchie viste le difficoltà riscontrate nelle ultime uscite e l’addio annunciato di Low dopo 15 anni. I fenomeni transalpini contro gli arcigni e talentuosi calciatori teutonici. Extraterrestri contro campioni? Una sorta di Space Jam targato Euro 2020. Probabile, di incerto c’è sicuramente per chi faranno il tifo i tifosi italiani. Dilemma esistenziale!

FOTO: Eurosport.it; Lagazzettadellosport.it; Sport.it

Marco Fabio Ceccatelli