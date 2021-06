Euro2020: Petkovic pronto a far ritorno a Roma con la sua Svizzera

L’ex allenatore della Lazio, ora CT della nazionale elvetica, il prossimo mercoledì tornerà in quello che è stato il suo stadio per una stagione e mezza

Ben 7 anni dopo l’ultima volta Vladimir Petkovic è pronto a far ritorno allo Stadio Olimpico di Roma. Il suo nome è rimasto indissolubilmente nel cuore dei tifosi biancocelesti, i quali apprezzavano il suo modo di porsi con i media, il suo stile di gioco e soprattutto l’averli portati al trionfo nello storico derby in finale di Coppa Italia contro la Roma – vinto per 1 a 0 grazie ad un gol di Senad Lulic.

Vladimir Petkovic si siede ufficialmente sulla panchina della Lazio il 2 giugno 2012: vi rimarrà fino al 4 gennaio 2014, quando sarà sostituito da Edy Reja a causa di risultati poco soddisfacenti in campionato

«È il girone delle mine vaganti, perché ognuna pensa di poter passare il turno. L’Italia è oggettivamente davanti a tutte, a livello di immagine e di risultati recenti, ma noi pensiamo al secondo posto, anche se non c’è nulla di scontato. Ci vuole tanto rispetto verso le avversarie, con una doppia consapevolezza: possiamo fare tanto e faremo di tutto per riuscirci» ha dichiarato il tecnico nativo di Sarajevo in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, facendo ricordare a tutti quell’umiltà e quel rispetto dell’avversario per i quali era così stimato dal popolo biancoceleste.

Il destino beffardo ha voluto che la sua Svizzera – allenata da “Vlado” ormai da ben 7 anni – finisse proprio nel girone A dell’Italia, quello in cui sono presenti anche Galles e Turchia. Sarà la seconda giornata quella in cui gli elvetici scenderanno in campo a Roma (mercoledì 16 giugno ore 21:00), dando vita ad un match dal forte significato emotivo per Petkovic, il quale proprio su questo campo conquistò il suo maggior successo come allenatore della Lazio, una Coppa Italia ottenuta ai danni della Roma che difficilmente nella Capitale verrà dimenticata.

26 maggio 2013: Vladimir Petkovic alza al cielo la Coppa Italia, vinta con la Lazio in un infuocato derby in finale contro la Roma

Fonti foto: SFV, Calciomercato, Lazionews.eu

Fabrizio Scarfò