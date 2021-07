Euro2020: la Francia esalta Pogba, un altro giocatore rispetto a quello visto in maglia United

Nonostante l’eliminazione con la Svizzera, nel corso del torneo europeo per nazionali il centrocampista francese è stato autore di numerose prestazioni superlative

Risale a pochi giorni fa l’eliminazione della Francia ad Euro2020. Tuttavia, nonostante la cocente sconfitta rimediata ai rigori contro gli elvetici, il cammino intrapreso dai Galletti lascia alcuni interessanti spunti di riflessione, in particolare rispetto ad uno dei loro centrocampisti titolari, il classe 1993 Paul Labile Pogba. Grazie a diverse prove monstre il calciatore di proprietà del Manchester United ha guidato la sua nazionale ai successi ottenuti ad Euro2020, risultando decisivo più di una volta, anche nell’amara sconfitta rimediata contro la Svizzera agli ottavi di finale. Il Pogba visto in maglia Blues fa dunque crescere un dubbio in tutti gli appassionati del mondo del pallone: che tipo di giocatore avremmo assistito negli ultimi anni se quest’ultimo fosse stato inserito in un contesto diverso da quello dei Red Devils?

Da quando il fenomeno francese si trasferì dalla Juventus al club mancuniano – o meglio, fece il suo ritorno nella società da cui fu prelevato dai dirigenti bianconeri diversi anni fa – la curva del rendimento di Pogba ha toccato qualche punto morto. Le richieste tattiche di Josè Mourinho prima e di Ole Gunnar Solskjaer poi lo hanno costretto ad arretrare il suo raggio d’azione, obbligandolo a sacrificarsi a compiti difensivi per ricoprire quel ruolo di mediano nel 4-2-3-1 che più volte ha fatto storcere il naso al campione francese. «Con la Nazionale sono un po’ meno coinvolto nella trasmissione e nella costruzione, ma ho più libertà di entrare in area e di fare le mie corse in avanti» aveva dichiarato Paul una volta raggiunto il raduno dei transalpini. Un concetto apparso chiaro dopo i match disputati dalla nazionale francese fino alla sua eliminazione dal torneo, nei quali Pogba è tornato a brillare come ai tempi della Juventus. Nel ruolo di mezzala destra quest’ultimo ha sciorinato prestazioni fatte di tocchi di prima, corse trasversali e passaggi filtranti illuminanti; la libertà posizionale concessagli da Didier Deschamps è diventata un’arma per attaccare in campo aperto e per aiutare la risalita del pallone.

Il giocatore visto con la maglia dei Galletti è sembrato un lontano parente di quello protagonista in Premier League, limitato dai compiti tattici imposti dal tecnico di turno. La speranza di tutti i tifosi è che – con indosso la maglia Red Devils o meno – Pogba possa tornare a godere di quella libertà di cui ha potuto beneficiare solamente con la sua nazionale. Ne va della sua carriera e dei picchi che quest’ultima può toccare: a 28 anni il fenomeno francese è nell’apice del suo rendimento e sarebbe un vero peccato vederlo “sprecare” altri anni per dedicarsi a compiti a cui certamente un giocatore del suo calibro non è destinato. I suoi prossimi allenatori sono avvisati.

Fonti foto: TUTTOmercatoWEB.com, La Notizia Sportiva, SerieAnews.com

Fabrizio Scarfò