Euro ’23 Under 21 – l’Italia fuori ai gironi

Gli azzurrini escono sconfitti dalla sfida contro la Norvegia e non potranno accedere alle prossime Olimpiadi

Alla Cluj Arena di Cluj-Napoca in Romania l’Italia del ct Nicolato perde di misura contro i pari età della Norvegia e saluta questo Europeo in Romania e Georgia. Il gol vittoria dell’uno a zero finale lo sigla il norvegese Botheim in forza alla Salernitana. La graduatoria finale del girone è la seguente: Francia al primo posto con 9 punti e poi Svizzera, Italia e Norvegia a quota 3 ma con gli svizzeri ai quarti in virtù della classifica avulsa. Per gli azzurrini sfuma anche la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi in programma a Parigi la prossima estate.

Peccato perchè stasera, vista la vittoria della Francia sulla Svizzera, sarebbe bastato anche un solo punto. Il contratto di Nicolato è in scadenza e pertanto potrebbero esserci cambiamenti sulla panchina della Nazionale italiana Under 21.

Stefano Rizzo