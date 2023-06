Euro ’23 Under 21: gli azzurrini battono 2-3 la Svizzera

Tempo di lettura 2 minuti

L’Italia del ct Nicolato riscatta la sconfitta contro la Francia e riapre la qualificazione grazie ai gol di Pirola, Gnonto e Parisi

Nella seconda giornata dei gironi dell’Europeo Under 21, l’Italia di Nicolato ha affrontato i pari età della Svizzera nella Cluj Arena di Cluj-Napoca (Romania), in una sfida già decisiva per il passaggio del turno.

Gli azzurrini partono molto forte e trovano la via del gol al 7 minuto di gioco con Pirola, che sfrutta un calcio d’angolo ben calciato da Tonali. L’Italia continua a spingere e trova il raddoppio all’11’ con Gnonto, che segna al secondo tentativo dopo un cross di Bellanova dalla destra. Nella seconda metà del primo tempo i ritmi calano ma gli azzurrini a pochi secondi dalla fine trovano il terzo gol con Parisi. Bellanova mette un altro cross dalla destra su cui Blum è in vantaggio, ma il difensore svizzero perde il pallone con leggerezza e lo consegna al terzino dell’Empoli.

Nel secondo tempo gli svizzeri entrano più motivati e sfruttano i 5 minuti di ‘blackout’ dell’Italia segnando due reti. Al 47′ Okoli rinvia ma trova Sohm, il quale appoggia per Imeri che segna un gran gol fuori area. Al 52′ Rieder imbuca per Amdouni che entra in area, si libera di due avversari e sigla la rete del 2-3. La partita si anima con occasioni da ambo le parti ma gli azzurrini riescono a mantenere il vantaggio nonostante il controllo quasi totale della Svizzera.

Molto bene il primo tempo ma male il secondo. La poca concentrazione ad inizio secondo tempo ha dato fiducia alla Svizzera e per poco non è costata la qualificazione all’Italia. Gli azzurrini devono rimanere concentrati per tutti i 90 minuti perché l’Italia vista nel primo tempo è una grande squadra.

Appuntamento a mercoledì per l’ultima gara del girone contro la Norvegia dove si deciderà il passaggio del turno.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina