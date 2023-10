Euro 2024: si avvicina la resa dei conti! Francia, Portogallo e Belgio già qualificate mentre  si accendono le sfide negli altri gruppi

Tempo di lettura 3 minuti

Si è giocata la settima giornata delle qualificazioni alla rassegna europea che si disputerà tra meno di un anno in Germania, vediamo la situazione nei singoli raggruppamenti

Gruppo A : la Scozia cade in casa con la Spagna e dà speranza alla Norvegia che spazza via Cipro a domicilio. Ultime due giornate decisive per la qualificazione. Iberici con una gara in meno rispetto a scozzesi e scandinavi, Georgia a riposo.

Gruppo B : La Francia vince in Olanda grazie a un super Mbappè e si guadagna il pass per Euro 2024. La Grecia si rimette in corsa vincendo in Irlanda e superando gli oranje, anche se con una gara in più. Turno di sosta per Gibilterra.

Gruppo C : vincono Italia e Ucraina rispettivamente contro Malta e Macedonia del Nord. Cruciali le prossime gare per la qualificazione, l’Inghilterra osservava da casa.

Gruppo D : festeggia Montella che porta a casa un successo in Croazia alla sua prima panchina con la Turchia. Serrata la lotta tra le due. La Lettonia supera l’Armenia, riposo per il Galles.

Gruppo E : continua la marcia dell’Albania che ora guida il raggruppamento dopo aver battuto nettamente la Repubblica Ceca. La Polonia insegue vincendo in casa delle Isole Far Oer. Moldavia con il turno di riposo.

Gruppo F : qualificato con due turni di anticipo il Belgio che ha superato l’Austria 2-3. Quest’ultima deve attendere che la Svezia, a riposo in questo turno, giochi le sue partite. L’Azerbaigian vince in Estonia.

Gruppo G : importante successo dell’Ungheria con la Serbia. I magiari guidano ora il girone con una partita in meno rispetto agli avversari diretti. Deve recuperare anche il Montenegro che osservava il turno di stop. La Lituania trionfa in Bulgaria.

Gruppo H : a tre turni dalla fine situazione intricata. Vincono sia la Slovenia con la Finlandia che la Danimarca con il Kazakistan e guidano il girone a braccetto. Fuori dai giochi per la qualificazione diretta l’Irlanda del Nord che porta a casa i tre punti con San Marino.

Gruppo I : netto successo del Kosovo ad Andorra mentre reti bianche tra Bielorussia e Romania. Rinviata a metà novembre la gara tra Israele e Svizzera per i noti fatti di cronaca.

Gruppo J : il Portogallo ha la meglio sulla Slovacchia e si guadagna la qualificazione a Euro 2024. La Bosnia si rimette in corsa vincendo in Liechtenstein, l’Islanda impatta in casa con il Lussemburgo accendendo la corsa per il secondo posto.

Glauco Dusso