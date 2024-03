Euro 2024: prima storica qualificazione per la Georgia che però perde Kvara

Tempo di lettura meno di un minuto

I georgiani hanno battuto la Grecia ai calci di rigore nonostante l’infortunio del numero 7 durante i supplementari

Storico risultato per la Georgia che si qualifica all’Europeo per la prima volta nella loro storia. I ragazzi di Sagnol hanno superato la Grecia ai calci di rigore con il risultato di 4-2 (0-0 nei 120 minuti) anche senza il loro miglior giocatore. Sì perché Kvaratskhelia è uscito al 109esimo minuto per un infortunio che preoccupa e non poco i tifosi del Napoli. Il classe ’01 svolgerà oggi gli esami strumentali per fare chiarezza sulle sue condizioni ma, vedendo i festeggiamenti di ieri, non sembrerebbe essere un infortunio grave.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina