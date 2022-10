Euro 2024, Italia nel gruppo dei ricordi con Inghilterra e Macedonia del Nord

Inseriti nel gruppo C gli azzurri fanno i conti col passato, uno felice e l’altro meno, un’urna comunque non benevola per i campioni in carica per le qualificazioni verso il prossimo europeo

Un titolo da difendere con i denti. Il cammino verso la Germania dove si disputerà Euro 2024 è stato segnato ieri con i sorteggi dei gruppi di qualificazione. Potremo definirlo un raggruppamento nostalgico per l’Italia. Gli azzurri, infatti, affronteranno il bello e il brutto del recente passato. Il girone C vede, oltre ai ragazzi di Roberto Mancini, anche l’Inghilterra, protagonista della finale dell’ultima rassegna europea proprio contro l’Italia, e la Macedonia del Nord, formazione che l’ha estromessa dal prossimo mondiale. Concludono il gruppo Ucraina e Malta. Si parte il prossimo 23 marzo proprio con Italia-Inghilterra, passano alla fase finale le prime due di ogni girone più altri tre posti assegnati tramite playoff. Ecco tutti i gironi di qualificazione:

Girone A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Girone B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Girone C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta,

Girone D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Girone E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Far Oer, Moldova.

Girone F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia.

Girone G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania.

Girone H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Girone I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Girone J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

Glauco Dusso