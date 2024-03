Euro 2024, finali playoff: diversi ‘italiani’ a caccia dell’ultimo pass

Tempo di lettura 1 minuto

In serata si disputeranno le ultime partite che andranno poi a decretare il tabellino definitivo dell’Europeo in Germania. Kvaratskhelia, Zielinski e molti altri impegnati

Stasera le finali playoff per staccare l’ultimo biglietto verso Euro 2024. Si giocano: Galles-Polonia, Ucraina-Islanda e Georgia-Grecia. A Cardiff sarà grande sfida tra la nazionale gallese, che in semifinale ha schiantato la Finlandia con un netto 4-1. Risultato roboante anche per la nazionale polacca, che ha surclassato a Varsavia l’Estonia per 5-1. Diversi gli italiani in casa Polonia: da Szczesny a Zielinski, passando per Zalewski. Interessante anche il match tra Ucraina e Islanda, che si giocherà sul neutro di Breslavia in Polonia. La Nazionale di Rebrov è arrivata a giocarsi questa finale dopo aver battuto in rimonta la Bosnia per 2-1, mentre l’Islanda ha sconfitto Israele 1-4 a Budapest con un super Albert Gudmundsson (tripletta). Infine, a Tbilisi andrà in scena Georgia-Grecia. Grandissima opportunità per Kvaratskhelia, che dopo aver saltato la semifinale contro Lussemburgo, 2-0, per squalifica, è pronto a guidare il suo Paese verso uno storico traguardo. La Grecia aveva avuto la meglio sul Kazakistan per 5-0.

Sandro Caramazza

