Euro 2024: ecco gli accoppiamenti dei play-off

Sono stati sorteggiati gli incroci che vedranno opposte alcune nazionali con l’obiettivo di strappare il passaggio per l’Europeo

Se l’Italia ha scampato il pericolo play-off per altre nazionali ora quella via è l’ultima possibilità di accedere all’Europeo del 2024 in Germania. Oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti di semifinali e finali che mettono in palio gli ultimi tre posti, chiaramente tutti in quarta fascia. Nel Gruppo A la Polonia sfiderà l’Estonia, mentre il Galles affronterà la Finlandia con le vincenti che si contenderanno l’accesso all’Europeo. Nel Gruppo B invece ci saranno Israele-Islanda e Bosnia-Ucraina. Infine nel Gruppo C la Georgia se la dovrà vedere con il Lussemburgo e la Grecia contro il Kazakistan.

Fonte foto: zetanews.it

Alessandro Fornetti