Euro 2020: Top e Flop-11 del vittorioso Europeo azzurro

Il torneo continentale è finito da un paio di giorni ma ecco chi sono stati i migliori e i peggiori dell’intera kermesse. Di seguito, i due personalissimi undici tra sorprese e bocciati di lusso

Quel che lascia quest’ultimo mese e mezzo di calcio internazionale è davvero tanto. Lascia in primis l’Italia nuovamente coronata dall’oro continentale dopo ben 53 anni di astinenza; lascia un popolo quello inglese molto sconsolato e deluso dopo il pressante “It’s coming home“, ma lascia anche la consapevolezza che non sempre vince la squadra con i grandi campioni e i tanti fuoriclasse (vedi la Francia). A quattro giorni dalla festa azzurra e italiana e a mente più fredda e riflessiva, è possibile fare un piccolo rendiconto di quello che ha dimostrato sul campo Euro 2020. Chi sono stati quei giocatori che hanno stupito in positivo e chi, invece, dall’altro lato ha clamorosamente toppato la grande kermesse.

Top-11 di Euro 2020

A difendere i pali dell’undici ideale dell’Europeo itinerante non può che essere Gigio Donnarumma. Il numero uno della Nazionale azzurra è stato premiato come miglior giocatore dell’intero torneo, dimostrando di essere attualmente il più forte portiere del mondo. Fantastico contro De Bruyne e Olmo, prodigioso dal dischetto contro Spagna e Inghilterra.

Passando alla linea difensiva, il quartetto è composto a destra da Cesar Azpilicueta, il cui ingresso in campo dalla terza partita in avanti è stato decisivo per la Spagna. Un gol per lui contro la Croazia. Dall’altro lato, un altro azzurro, ovvero Leonardo Spinazzola. Il laterale giallorosso ha arato la fascia sinistra, facendosi bloccare soltanto dall’infortunio. In mezzo, presenti Leonardo Bonucci, gigante della difesa azzurra e Simon Kjaer, Capitano con la C maiuscola della favola Danimarca.

A centrocampo, il ruolo di regista è da affidare al bi-campione d’Europa Jorginho, assoluto leader della Nazionale del Mancio, mentre, a ruotargli attorno ci sono Paul Pogba della Francia, autore di quattro partite straordinarie, condite da gol, assist e giocate di primissimo livello e Mikkel Damsgaard, all’occorrenza spostato come mezzala. Europeo da protagonista anche per il millenial doriano, capace di incantare Wembley con una punizione magistrale.

In avanti, poche storie per i ruoli di esterni destro e sinistro. Nel primo caso, chapeau per Federico Chiesa, variabile impazzita dell’Italia campione; mentre, sul lato mancino, presente Raheem Sterling, condottiero dell’Inghilterra con tre gol e un assist. Come unica punta, la scelta impopolare ma meritata va su Patrik Schick. Il centravanti ha trascinato la sua Repubblica Ceca fino ai quarti di finale di Euro 2020, segnando ben cinque reti (come CR7). Dell’ex Roma anche il miglior gol della competizione.

Flop-11 di Euro 2020

Alla formazione dei migliori si contrappone anche quella dei peggiori. Tra i pali, presente lo slovacco Martin Dubravka. Da horror la sua prova contro la Spagna (cinque gol subiti), nonché la sua papera sulla prima rete iberica nello 0-5 di Siviglia. Difesa a tre per la flop-11, composta da Merih Demiral, autorete all’esordio contro l’Italia e quasi mai in partita nelle due restanti gare; Antonio Rudiger, affamato più di Ronaldo che del campo e Josko Gvardiol della Croazia, che ha fatto una tremenda fatica come terzino sinistro.

Passando alla linea a cinque di centrocampo, il ruolo di laterale destro è affidato a Kamil Jozviak della Polonia, mai capace di creare superiorità e costantemente in difficoltà quand’era l’ora di difendere. Sul lato mancino, invece, presente Raphael Guerreiro del Portogallo, stanco e sottotono in questo Euro 2020 con tanto di autogol contro la Germania. In mezzo, irriconoscibile N’Golo Kante, reo di aver dimenticato il dono dell’ubiquità a Londra; cosi, come, il gioiellino inglese Phil Foden, il cui biondo platino di Gascoigniana memoria ha luccicato più dalla panchina che dal campo. A chiudere il trittico mediano, ci pensa Marcelo Brozovic, arrivato con poco ossigeno a questo Europeo.

In avanti, il grande flop è stato, senza dubbio, la stella transalpina Kylian Mbappe, scarico e con poco grip nei piedi. Suo l’errore decisivo ai rigori contro la Svizzera. Deludenti, anche, le prestazioni del finlandese Teemu Pukki. Arrivato con la fama di terzo miglior marcatore delle fasi di qualificazione ad Euro 2020, il giocatore del Norwich – complici anche degli acciacchi fisici – non è riuscito a ripetersi.

Sandro Caramazza