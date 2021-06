Euro 2020: serie A regina del gol, Liga e Ligue 1 fanalini di coda

Abbiamo analizzato le reti segnate fino a ieri nella prima fase della rassegna europea per quanto riguarda i tesserati nei cinque maggiori campionati del vecchio continente. Scatenati i giocatori “italiani”

C’è chi dice che la serie A ha perso appeal, dove i giocatori più importanti vanno a svernare una volta che la carriera si avvia al tramonto. Euro 2020, invece, mostra un fatto: i calciatori che hanno militato fino al termine dell’ultimo campionato in Italia sono i più decisivi e prolifici, almeno fino a quasi tutta la prima fase. I giocatori della nostra serie A hanno messo in fila quelli degli altri maggiori tornei in Europa mettendo la palla nel sacco più volte dei colleghi “stranieri”.

Al triplice fischio di Repubblica Ceca-Inghilterra e di Croazia-Scozia le reti messe a segno in totale in questo Europeo sono state 76, di cui 6 autogol. Le 70 segnature “pulite” sono così ripartite tra i giocatori dei vari campionati:

Serie A: 23 reti

23 reti Bundesliga: 16 reti

16 reti Premier League: 14 reti

14 reti Liga: 2 reti

2 reti Ligue 1: 2 reti

2 reti Altri: 13 reti

L’Italia, oltre che nel gioco espresso dagli azzurri, comanda anche come numero di tesserati (della scorsa stagione) mandati in gol. Spiccano ovviamente i soliti noti Ronaldo e Lukaku andati a segno tre volte, buono anche l’apporto del “nostro” Immobile e di Perisic a 2. Ottimo come al solito il contributo dell’Atalanta che primeggia nella speciale classifica di numero di giocatori mandati in gol. La Dea ha visto segnare 4 suoi rappresentanti (Miranchuk, Pessina, Mahele e Gosens), seguita da Inter e Juventus a 3. Bianconeri primi nella singolare graduatoria degli autogol con Demiral e Szczesny goleador nella propria porta.

Ronaldo sempre presente nei primi posti della classifica marcatori

Molto buono anche il lavoro fatto dai giocatori “tedeschi” che superano di un soffio i militanti nella Premier League. Su tutti Patrik Schick con tre gol all’attivo, bene anche Poulsen. Per gli inglesi da segnalare il solito Sterling e Shaqiri, entrambi con due segnature. Poi ci sono le dolenti note, ovvero gli ultimi, Liga e Ligue 1. Sorprende soprattutto il torneo spagnolo che deve ringraziare Modric e Griezmann per aver tenuto alta la bandiera spagnola. E’ curioso invece che l’onore francese sia sostenuto da Depay che militava sì nel Lione nell’ultima stagione ma che si è già accasato a Barcellona per la prossima annata. Campionato francese che però si arricchirà nel prossimo torneo dei gol di Wijnaldum, capocannoniere di Euro 2020 per la Premier ma che è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura al PSG.

Wijnaldum, prossimo giocatore PSG dopo Liverpool, festeggiato dopo i gol alla Macedonia (eurosport.it)

In conclusione molti addetti ai lavori ci penseranno bene prima di declassare la serie A. Il livello di gioco e competitività si sarà anche abbassato ma a quanto pare i giocatori li sappiamo scegliere ancora bene.

Glauco Dusso