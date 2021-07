Diario Euro 2020 (21): Nell’arena di Monaco si alza il canto della vittoria azzurra

L’Italia di Roberto Mancini approda alla semifinale dell’Europeo annientando il Belgio, una delle compagini date per favorite

Non c’è Diavolo che tenga, rosso o dai mille colori che sia. L’azzurro italico ha trionfato senza appello contro una Nazionale piena zeppa di stelle, ma che deve fare ancora molta strada per considerarsi squadra vera, come invece è l‘Italia. A mio avviso si riassume tutto in un abbraccio fra Chiellini e Witsel in area nel primo tempo, con conseguenti sorrisi reciproci ed un buffetto del calciatore della Juventus, come a dire: “A regazzì, ne dovete mangiare di pagnotte per stare al nostro livello”.

Un’Italia impavida che solo nel finale ha abbassato il suo baricentro a vantaggio degli uomini del ct Martinez. Due prodezze di Barella prima e di Insigne poi, hanno legittimato la netta superiorità degli azzurri. Il rigore generoso concesso dall’arbitro Vincic al Belgio e trasformato da Lukaku, ci ha scalfito appena. Spinazzola eroico, un Europeo da assoluto protagonista. Se non avesse i muscoli di cristallo, probabilmente staremmo parlando di uno dei migliori esterni del mondo. La redazione di Passione del Calcio fa un grosso in bocca al lupo al calciatore della Roma. Torna presto campione! Barella bionico (non si è mai fermato in questa stagione), Insigne geometra di classe eccelsa. Vogliamo parlare di Donnarumma? Un muro, provvidenziale almeno in un paio di occasioni colossali per i Diavoli Rossi. Chiellini e Bonucci? Questi due pure a 45 anni farebbero la loro porca figura in Serie A. Una chiosa anche sul giocatore più criticato della serata, Ciro Immobile. E’ vero che il bomber della Lazio non ha retto il confronto con i colossi della difesa belga, ma quando è stato sostituito dal Gallo Belotti, l’Italia non ha più superato il centrocampo. Coincidenze? Io non credo.

Lasciatemi dire quanto i 10 mila dell’Allianz Arena di Monaco sembrassero gli 80mila del Maracanà. Il pubblico non conta nulla? In un calcio dove spesso sono le motivazioni a fare la differenza, il calore del tifo può fare la differenza fra l’uscire ai quarti di un Europeo e l’andare a provare a vincerlo.

Poi le altre. Sì perché hanno giocato anche altre squadre ieri. Non che la cosa ci debba tangere eccessivamente. Con una squadra del genere non dobbiamo aver paura di nessuno.

I PROSSIMI AVVERSARI DEGLI AZZURRI

Ci stava riuscendo di nuovo la Svizzera di Petkovic a fare uno scherzetto ai mostri sacri d’Europa. Nella suggestiva cornice dello Stadio di San Pietroburgo Shaqiri pareggia l’autogol nei minuti iniziali di Zakaria. Trema la Spagna di Luis Enrique, ma poi la spunta ai rigori. Saranno le Furie Rosse martedì ad incrociare le loro lame con quelle dell’Italia. Se giochiamo come sappiamo, possiamo pensare di vendicare in egual maniera e punteggio anche la finale dell’Europeo 2012, in cui subimmo un umiliante 4 a 0. Italiani, fate tutti i gesti apotropaici che ritenete opportuni, ma questa Nazionale giustifica una certa spavalderia perché è bella, perché balla e perché, almeno dal punto di vista del gioco, guarda tutti dall’alto in basso.

I MATCH DI OGGI

Dall’altra parte del tabellone altre quattro squadre cullano il sogno di arrivare fino in fondo. Non chiamatele cenerentole! Repubblica Ceca e Danimarca hanno dimostrato di possedere dei valori importanti. La gara dell’Olympic Stadium di Baku (fischio d’inizio alle ore 18), consegnerà in ogni caso alle semifinali una di queste due splendide realtà.

Passiamo ora all’incontro che ci interessa più di tutti. L’Inghilterra affronta l’Ucraina di Shevchenko alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Occasione più unica che rara per i Leoni britannici, che a parte una Germania a fine ciclo, hanno avuto sulla carta un calendario piuttosto agevole. Perché mi fossilizzo su questa gara? Il mio sogno quasi pornografico sarebbe quello di una finale Italia-Inghilterra a Wembley, nella quale i magnifici azzurri infliggano una lezione di calcio a coloro che, questo gioco meraviglioso, ce lo hanno regalato più di un secolo fa.

FOTO: Repubblica.it, Corriere.it; Sportitalia.it

Marco Fabio Ceccatelli