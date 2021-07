Euro 2020 con un anno di ritardo: lo stop ha giovato all’Italia

In attesa del grande match di questa sera, è possibile, comunque, affermare che gli azzurri hanno disputato un Europeo fantastico. Probabilmente, il rinvio causa Covid ha aiutato Mancini e alcuni giocatori

Stasera ci sarà Italia-Spagna, per molti la partita più importante della nostra storia recente. La semifinale di Euro 2020(1) va a coronare un percorso straordinario targato Roberto Mancini. Nessuno, probabilmente, quel maggio del 2018 (presentazione del nuovo CT) si sarebbe aspettato che l’Italia dopo tre anni esatti si sarebbe trovata a questo punto di una grande kermesse internazionale. La Nazionale del Mancio ha stupito e stravolto tutti, capovolgendo gli schemi tradizionali del calcio azzurro, diventando un perfetto surrogato del paradigma calcistico che stasera a Wembley andremo ad affrontare.

L’Italia è, inoltre, l’unica selezione ad aver vinto, al momento, tutte le partite giocate ad Euro 2020(1), nonché l’unica squadra nella storia ad aver raggiunto 15 vittorie consecutive tra qualificazioni e fase finale degli Europei, ma ecco un quesito: se il mondo non fosse stato capovolto dal terribile dramma del Covid-19 e l’Europeo si fosse giocato lo scorso anno, l’Italia avrebbe raggiunto gli stessi risultati?

Un anno di maturità

La risposta alla domanda posta precedentemente potrebbe essere anche no. La posticipazione necessaria causa pandemia, infatti, ha permesso non solo a Mancini, di poter confermare ancora di più le proprie scelte (il centrocampo ad esempio), ma anche agli stessi giocatori di acquisire quel livello competitivo necessario per fare il definitivo salto di qualità. Un esempio lampante può arrivare proprio dal centrocampo. Il rinvio di Euro 2020 ha giovato, senza dubbio, a Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, già lo scorso anno, si era fatto notare come uno dei migliori del calcio italiano. L’anno trascorso è stato un vero e proprio upgrade, passando da uno dei migliori della Serie A ad uno dei più forti in Europa.

Ciò è stato dovuto grazie anche alla grande mano di Antonio Conte che ha forgiato un giocatore, sì forte ma ancora acerbo, facendogli fare il definitivo salto di qualità. Barella, infatti, si è migliorato praticamente in ogni caratteristica: dal recuperare palloni alla resistenza, imparandosi a gestire nel corso dei 90 e oltre minuti; è diventato molto più preciso e freddo sotto porta o nel collezionare assist (vedi la rete contro il Belgio) e, infine, dato più importante è quello relativo alla gestione dei cartellini. Il Barella, dello scorso anno, era un giocatore poco maturo, irruento e troppo istintivo. L’anno dello scudetto lo ha migliorato anche sotto questo punto di vista (diffidato per quasi quattro mesi in nerazzurro).

Anno della consacrazione e di record

Altro giocatore, il cui anno trascorso gli ha permesso di crescere ancor di più, è sicuramente l’attuale padrone del centrocampo azzurro, ovvero Jorginho. Nei primi due anni di Chelsea, il regista italo-brasiliano ha sicuramente convinto la platea inglese, grazie ad un gioco semplice e ad una grande personalità. L’anno di consacrazione in Inghilterra, però, è stato l’ultimo con la vittoria della Champions League.

Prima con Lampard e poi con Tuchel, il centrocampista della Nazionale ha incantato per qualità e determinazione, costruendo con la stella francese Kante una delle migliori linee mediane al mondo. Costanza che poi si è vista in questo Europeo, dove sicuramente si è distinto come uno dei migliori se non addirittura il migliore nel suo ruolo. Giocatore insostituibile, capace di incidere sulla rosa di Mancini in modo clamoroso.

Oltre ai due nuovi principi del centrocampo italiano (Verratti al top è ormai da parecchi anni), la posticipazione di Euro 2020 ha giovato sicuramente ai vari Manuel Locatelli e Matteo Pessina, che difficilmente avrebbero potuto trovare posto nell’Italia di un anno addietro. Oltre a questi due ormai vecchi outsider, lo stop ha reso grande anche Lorenzo Insigne. Il giocatore del Napoli ha trovato, quest’anno, la vera e propria consacrazione a livello individuale, riuscendo a siglare il record personale di reti in una singola stagione di Serie A (19). Numeri da urlo per un giocatore, chiamato a dare quella impronta tecnica decisiva all’attacco di mister Mancini. Detto fatto: due reti in cinque partite, meraviglioso l’ultimo contro il Belgio con il marchio di fabbrica del “tiro a giro”.

Fonte foto: Oasport

Sandro Caramazza