Diario Euro 2020 (21) : Di sole e d’Azzurro

Tira il fiato la banda di Mancini, in attesa di capire chi affronteremo. Non cantiamo vittoria, ma riconosciamo i meriti di un grande gruppo

Citazione di Giorgia per tingere un quadro -almeno adesso- terso e a chiare tinte. 9 punti, primo posto mai in discussione, la consapevolezza che Roberto Mancini ha plasmato un gruppo di ottimi giocatori e li ha trasformati ulteriormente: regalando gioco, divertimento e soprattutto -era ora, vivaddio- la giusta tenuta mentale. Mai un’apprensione, ma nemmeno mai una rilassatezza: la Nazionale corre e non smette di attaccare, anche con la partita abbondantemente in ghiaccio.

Di carne al fuoco ce n’è eccome, anche se il biglietto per gli ottavi ce l’avevamo già dalla gara con la Svizzera. Anzitutto l’annosa diatriba per un gesto che dovrebbe mettere tutti d’accordo come l’omaggio a George Floyd. Senza entrare troppo nella questione (20 articoli non basterebbero), basterà sottolineare come nemmeno un gesto che ha diviso in due schieramenti la squadra azzurra ha intaccato quell’unità che l’inno di Mameli ha proiettato nell’Olimpico di Roma anche ieri. Gli scherzi in panchina (virali) tra Locatelli e Barella e l’abbraccio nel cambio Donnarumma/Sirigu fanno il resto. 30 vittorie di fila, record, Mancini come l’ex ct azzurro Pozzo.

Le telecamere frugano, scovano, Locatelli e Barella sono solo gli ultimi (anzi, nemmeno gli ultimi) scatti rubati dall’Europeo più social di sempre. Almeno, fino al prossimo.

La partita: soluzioni tattiche diverse, come è normale e giusto che sia. Mancini cambia otto undicesimi e tiene solo Donnarumma, Bonucci e Jorginho. In difesa tocca a Toloi, Bastoni ed Emerson. A centrocampo invece ci sono Pessina e Verratti a completare il reparto. Davanti spazio a Bernardeschi, Belotti e Chiesa. Il resto è sovrastruttura, col Galles che non fa da sparring partner, ma comunque fatica a contenere una Nazionale ultracompetitiva. Pessina fa il resto per l’1-0 finale.

Le balbuzie nel secondo turno -contro avversari non irresistibili- di Inghilterra, Spagna e Francia danno degli spunti di difficile interpretazione. Noi ci proviamo: per vincere non basta il talento, ma la tenuta mentale e una grande maestrìa tattica. L’enigmatica Germania che prima va sotto, poi sommerge il Portogallo sicuramente preoccupa, ma non c’è dubbio: si può tornare a sognare lo stesso senza passare per pazzi. Intanto, nell’altra partita di Baku, la Turchia esce in maniera mesta, pur non giocando male contro la Svizzera di Petkovic. 3-1 per gli elvetici, ma paradossalmente il migliore in campo è un sontuoso Sommer. La apre subito Seferovic, dopo 25 minuti la chiude Shaqiri, lo stesso ex Inter fa doppietta al 68′, sei minuti prima Kahveci realizza l’unico gol turco in questa manifestazione. Turchia a casa. Ora i rossocrociati davanti alla tv, il ripescaggio da terzi non è una chimera.

LE GARE DI OGGI

Per l’appunto, tutti davanti alla tv alle 18: Gruppo C, Arena Națională di Bucarest, Ucraina e Austria si sfidano per capire chi si regalerà gli azzurri agli ottavi. Nell’altro incontro in contemporanea l’Olanda già sicura del pass affronta la Macedonia del Nord di Pandev (già ha detto che sarebbe la sua ultima partita con la nazionale del sole giallo). Teatro della contesa la Cruijff Arena di Amsterdam, naturalmente in contemporanea con la sfida tra la selezione di Shevchenko e gli eredi (molto lontani per la verità) del Wunderteam. La classifica recita: Oranje a 6, Ucraina appaiata all’Austria a 3 (ma avanti con più gol segnati, a differenza reti per entrambe a quota zero), balcanici a secco.

La scorpacciata di partite prosegue alle 21 con la conclusione del Gruppo B: A San Pietroburgo la Finlandia (3 punti) cerca l’exploit col Belgio che è già agli ottavi (6 punti), la Russia (3 punti) a Copenaghen chiede strada alla Danimarca (0 punti) quasi fuori. Un finale con tre squadre qualificate a sei punti sarebbe l’ennesimo entusiasmante risvolto dell’Europeo a 24 nazionali: una formula che convince tutti gli addetti ai lavori, indubbiamente.

Valerio Campagnoli (Fonti Fanpage, Sassuolo News, Eurosport)