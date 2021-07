Euro 2020 (21) Al via le semifinali: stasera tocca agli Azzurri, domani Inghilterra-Danimarca

Sarà la squadra allenata da Roberto Mancini ad inaugurare la Final four nel match delle 21:00 contro la Spagna; domani invece toccherà ad inglesi e danesi

Ci siamo: 4 squadre rimaste, 3 partite mancanti e 1 sola possibile vincitrice. Italia, Spagna, Inghilterra e Danimarca: saranno queste le protagoniste che si contenderanno il successo finale ad Euro 2020. Finalmente si entra nella fase clou: oggi iniziano le semifinali, con Italia-Spagna alle ore 21:00; ventiquattro ore dopo invece saranno inglesi e danesi a sfidarsi.

Lorenzo Insigne esulta dopo il gol del momentaneo 2 a 0 ai danni del Belgio, avversario eliminato dall’Italia nei quarti di finale lo scorso venerdì

ITALIA-SPAGNA. Wembley Stadium di Londra, ore 21:00. Da una parte l’Italia, reduce dalla bella e convincente vittoria contro il Belgio (prima squadra nel ranking FIFA, alla quale abbiamo concesso un solo gol – peraltro su rigore); dall’altra la Spagna, arrivata in semifinale grazie al successo ottenuto ai penalty contro la Svizzera (la quale aveva costretto le Furie Rosse sull’1-1 nei tempi regolamentari e supplementari). Due percorsi molto diversi dunque, i quali tuttavia hanno portato le due nazionali una di fronte all’altra, in una sorta di remake di quella che fu la finale dell’Europeo del 2012 (vinto con un netto 4-0 da parte degli iberici).

14′ Silva, 41′ Alba, 39′ st Torres, 43′ st Mata: questi i marcatori della finale di Euro 2012, quando la nazionale spagnola ci surclassò per gioco e cinismo sotto porta

Molto è cambiato da quella finale, lontana ormai quasi 9 anni: la Spagna non è più la squadra di quel periodo, piena di fuoriclasse e di giocatori di talento fuori portata per qualsivoglia avversario. La generazione d’oro degli Iniesta, degli Xavi e dei Puyol sembra ormai essersi conclusa e la nazionale iberica rappresenta ora una squadra certamente ancora temibile, ma non più “ingiocabile” come fino a qualche anno fa. Lo dimostra il suo andamento in questo Euro 2020: nei tempi regolamentari la squadra di Luis Enrique ha ottenuto ben 4 pareggi e 1 sola vittoria, quella – seppur roboante – ai danni della Slovacchia. Nella fase ad eliminazione diretta la Roja non ha ancora mai vinto nei 90 minuti (3-3 contro la Croazia, 1-1 contro la Svizzera), mentre la sua prossima avversaria, l’Italia, arriva forte delle sue 4 vittorie nei 90′ (e, più in generale, dei 32 risultati utili consecutivi, nuovo record di imbattibilità dopo i 30 della nazionale di Vittorio Pozzo).

Sarà dunque una partita equilibrata quella di stasera, da giocare a viso aperto e sfruttando ogni minima chance concessaci dagli avversari: tuttavia, allo stesso tempo è innegabile che gli Azzurri – grazie alla vittoria contro il Belgio – si siano ufficialmente levati la maschera da under-dog, divenendo forse la favorita principale per la vittoria del torneo. Riuscirà l’Italia a raggiungere la finale di Wembley? Un passo alla volta: stasera c’è la Spagna in semifinale. Abbiamo un appuntamento con la storia.

https://comparatore.btsaffiliations.com/passionedelcalcio

Fonti foto: Tuttosport, CalcioToday, Calciomercatoweb.it

Fabrizio Scarfò