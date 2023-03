Estasi Catanzaro: dopo 17 anni è di nuovo in serie B

Ieri pomeriggio all’Arechi di Salerno i calabresi battono la Gelbison e guadagnano la promozione in cadetteria con cinque turni d’anticipo. Festeggia anche il Catania che sale in C

Il grande giorno è finalmente arrivato. Da settimane era partito il countdown per il Catanzaro visto il grande margine sul Crotone secondo. Domenica pomeriggio è scattata l’ora X. A Salerno, stadio che ha potuto ospitare i diecimila tifosi giallorossi, battuta la Gelbison 2-0 e promozione in B acquisita a quota 86 punti. Grandi le feste nel post partita con il Catanzaro che mancava dal torneo cadetto da ben 17 anni. Missione compiuta dunque per Vincenzo Vivarini e i suoi ragazzi che hanno dominato il girone C di serie C. I 16 punti dalla seconda hanno messo d’accordo anche la matematica a cinque giornate dalla fine. Un progetto di successo quello del Catanzaro che mette in luce un’altra piazza del calcio del sud.

Grande soddisfazione anche in Sicilia dove il Catania, dopo il fallimento dello scorso anno, torna in serie C con sei giornate d’anticipo. Mister Ferraro e i suoi ragazzi possono festeggiare un traguardo importante dopo tutto quello che era successo. Decisivo il 4-1 al Canicattì.

Glauco Dusso