Essere arbitri

Cerchiamo di spiegare quali possano essere le motivazioni che portano a voler intraprendere una così difficile carriera

Cosa si nasconde dietro l’idea di diventare direttori di gara? Non è di certo una velleità da tutti e fa parte di una di quelle tipologie di lavoro nel quale è proprio il decentramento dell’attenzione da sé stessi a terze persone che valorizza l’operato. In un timing predefinito si lavora per dirimere nel migliore dei modi il dibattito sportivo, calcistico in questo caso, al fine che risulti in linea con le regole impartite e che porti al corretto funzionamento, e soltanto a fine gara si conforma un giudizio globale che possa sintetizzare il compito svolto dall’arbitro.

Ed è questo che veicola o meno l’adrenalina e la riuscita della prestazione di conduzione, l’aver saputo traghettare la partita avendo la consapevolezza morale di essere stati, a parte che in buona fede ovviamente, anche lucidi, pronti, reattivi e risoluti nel dirigere e sbrogliare eventuali imprevisti che quasi sempre si presentano, e che diventano problemi soltanto quando non si gestiscono a dovere.

Pensiamo per un attimo a quanto possa essere complicato coordinare nel pieno delle proprie facoltà un incontro di rilevanza, prendendo decisioni importanti e che spesso vanno contro corrente con il credo dei tifosi. Quasi sempre sono più gli improperi che i complimenti che vengono elargiti.

Questo mestiere forse sintetizza la vita di tutti i giorni, fuori dal mondo dello sport s’intende. Vivere la propria esistenza seguendo una propria linea guida di pensiero, perseguendo le proprie idee nella speranza di essere valorizzati per ciò che di buono si è fatto. Prendere più calci che carezze è un’altra prerogativa che si interpone tra l’essere arbitro e l’essere arbitrati nella vita.

Forse il paragone è un po’ azzardato, ma se pensiamo alla fatica che sopportano in termini di stress, pressione e luoghi comuni, aggiungendoci un non proprio lautissimo gettone di presenza il rimando alla vita di tutti i giorni nostri non è poi così lontano.

Foto: Vanity Fair

Cesare D’Agostino