Esperienza al comando: quando l’età conta

In nessun altro campionato come in quello di Serie A i giocatori over 35 sono così decisivi: le spiegazioni dietro questo fenomeno sono molteplici

Con lo spettacolare gol in semi-rovesciata siglato ieri all’Udinese Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto quota 7 gol in sole 4 partite. Lo straordinario rendimento del centravanti di origini svedesi porta tutti gli appassionati del mondo del pallone a porsi un semplice quesito: come è possibile che un giocatore alla soglia dei 40 anni possa essere ancora così decisivo?

Il gol siglato da Zlatan Ibrahimovic in Udinese – Milan del 1 novembre 2020



La risposta a tale domanda può essere duplice. La prima è riconducibile alla classe e al genio calcistico del giocatore sopracitato: il talento dell’attaccante rossonero è tale da renderlo decisivo anche in età così avanzata. La seconda – a cui siamo qui interessanti e che quindi approfondiremo – è legata invece alla presenza di numerosi calciatori over-35 nel campionato di Serie A, i quali, nonostante l’età, continuano a fare la differenza per le proprie squadre. Il livello tecnico del campionato nostrano fa sì che in molte partite più che la fisicità a prevalere sia la tattica e l’astuzia: la velocità e l’atletismo dei giovani è senza dubbio utile e fondamentale agli allenatori del nostro torneo, ma vi sono alcuni momenti del match in cui l’esperienza diviene maggiormente centrale nella conduzione della partita. E’ probabilmente così che si spiega come Cristiano Ronaldo, 35 primavere sulla carta d’identità, entri a partita in corso siglando due gol in venti minuti di gioco, o come il genio svedese di cui si parlava poc’anzi decida un match cruciale per i suoi all’82esimo minuto di gioco.

I due protagonisti della sesta giornata di Serie A: Zlatan Ibrahimovic, 39 anni, e Cristiano Ronaldo, 35 anni

E così accade che Gianluigi Buffon sia il portiere titolare dei bianconeri in Spezia-Juventus a 42 anni e 9 mesi, che Bruno Alves sia a capo della retroguardia ducale in Parma-Hellas Verona a 38 anni e 10 mesi, e che Fabio Quagliarella e Goran Pandev siano gli attaccanti titolari di Sampdoria e Genoa nel derby della Lanterna a 37 anni compiuti, risultando anche decisivi nei due gol siglati. Molto più che nei campionati esteri l’esperienza e la capacità di saper leggere movimenti e schemi avversari diventa una qualità rara nei calciatori, posseduta quasi esclusivamente da quelli di un’età più avanzata; anche così si spiega perché la Juventus volesse a tutti i costi acquistare Edin Dzeko in estate: la sua esperienza, a fronte dei 34 anni compiuti, sarebbe stata un mix letale combinata a quella di CR7, ma anche l’Inter, ad esempio, in sede di mercato ha puntato sulla maturità di Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal, senza citare il Napoli che alla freschezza del nuovo arrivato Osimhen ha deciso di affiancare la saggezza di un giocatore come Dries Mertens (33 anni).

A riprova della tesi qui supportata vi è il rendimento di tutti i giocatori presi ad esempio, autori fin qui di un ottimo inizio di stagione (chi più chi meno, ca va sans dire): in un calcio dove l’esplosività e la velocità la fanno sempre più da padrone, la Serie A rimane un’ isola dove l’esperienza e la saggezza dei leader continuano ad essere primarie nel rendimento di una squadra.

Fonti foto: Eurosport, Bleacher Report Football

Fabrizio Scarfò