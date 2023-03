Esordio internazionale per Ferrieri Caputi: arbitrerà l’amichevole Germania-Perù

Il fischietto di Livorno si regala un altro storico debutto dopo quello in Serie A

Maria Sole Ferrieri Caputi è pronta all’esordio in campo internazionale; dopo quello del nostro campionato in occasione del match tra Sassuolo e Salernitana del 2 ottobre, l’arbitro di Livorno dirigerà un match tra nazionali. Domani a Magonza infatti si occuperà del match tra Germania e Perù, un’amichevole per testare la forma delle due compagini. Nuovo importante traguardo per Ferrieri Caputi che nonostante sia ferma ad un sola presenza in A si sta facendo valere in Serie B, dove ha già otto presenze all’attivo.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti