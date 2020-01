Eriksen mania, campione e talismano

Finalmente l’arrivo del fenomeno danese che infiamma San Siro e il popolo interista

Dalla Scala di Milano alla Scala del Calcio il passo è breve…soprattutto quando ti chiami Christian Eriksen e sei uno dei migliori centrocampisti in Europa. Dopo giorni di attesa e speranza, il danese tutto tecnica e fantasia è finalmente approdato in quel di Milano, sponda nerazzurra, vedendo e assistendo nel giro di un giorno a ciò che fanno di questa citta una delle più belle e suggestive al mondo, ovvero il teatro alla Scala e il Giuseppe Meazza.

Un giocatore così, i tifosi interisti non lo vedevano probabilmente dall’annata 2009/2010 quando in un sol colpo arrivarono gente del calibro di Samuel Eto’o e Wesley Snejder, autori di qualche annata non proprio da dimenticare ai piedi del Duomo.

Quello visto all’esordio, nella felice serata di ieri conclusasi con la vittoria in Coppa Italia e il conseguente passaggio del turno ai danni della Fiorentina, è un Eriksen, che a parte qualche sprazzo di alta qualità, si è dimostrato anche un sorprendente talismano.

Minuto 60’ la Viola pareggia con Caceres, minuto 65’ Handanovic salva su Vlahovic, minuto 66’ ingresso del danese e minuto 67’ gol di Barella. Una singolare quanto straordinaria coincidenza, che ha permesso al danese di entrare anticipatamente (anche se non credo c’è ne volesse) nel cuore dei tifosi interisti.

L’ex Tottenham, arrivato per una cifra pari a 20 milioni di euro, percepirà un ingaggio di 7,5 milioni più bonus fino al 30 giugno 2024. Il ruolo del fuoriclasse danese sarà, come visto, ieri quello di mezz’ala poiché difficilmente Conte potrà cambiare modulo, sistemando la squadra magari con il 3-4-1-2. Centrocampista, comunque, polivalente capace di giocare in qualsiasi zona del centrocampo o all’occorrenza posizionarsi anche da seconda punta più arretrata.

L’arrivo del danese ha, probabilmente, chiuso il mercato in entrata dell’Inter con gli acquisti precedenti di Young e Moses, che hanno difatti fortificato due importanti punti deboli dell’Inter contiana, quali le fasce di destra e sinistra. In avanti, invece, sembrerebbero essersi raffreddate le piste Giroud e Llorente, con il francese del Chelsea, vicino a vestire la maglia della Lazio.

Infine, per quanto riguarda il capitolo uscite: ufficiali le partenze di Politano in direzione Napoli, Lazaro in Inghilterra allo Newcastle e Gabigol, ceduto definitivamente ai brasiliani del Flamengo. L’ultima operazione in uscita dovrebbe interessare l’esterno sinistro Federico Dimarco, ormai prossimo a vestire la casacca gialloblù dell’Hellas Verona.

Che dire di più, è un Inter profondamente rinnovata quella che sta per uscire dal mercato di riparazione, avrà colmato il gap con la Juve?

Fonte foto: Fantamagazine

Sandro Caramazza