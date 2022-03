Eriksen, il cerchio comincia a chiudersi: c’è anche il ritorno in Nazionale

Sono giorni di rinascita per il centrocampista danese. Dopo l’esordio e i primi assist con la maglia del Brentford, l’ex Inter è stato convocato nuovamente con la Danimarca

Quel maledetto 12 giugno sembra ormai fortunatamente alle spalle per Christian Eriksen. Il cerchio della rinascita sta infatti per chiudersi. Dopo il ritorno ufficiale in campo con la maglia del Brentford in Premier League, il danese ritrova anche la convocazione in Nazionale. Il CT della Danimarca Hjulmand ha deciso di convocarlo per le prossime due amichevoli contro Olanda e Serbia. Sono giorni decisamente felici per Eriksen, il quale sabato scorso ha trovato il suo primo assist con la maglia del Brentford in campionato.

Sandro Caramazza