Eriksen è tornato: primo allenamento con il Brentford

Il centrocampista danese, dopo l’arresto cardiaco ad Euro 2020, è stato ingaggiato dalla squadra di Premier League

Christian Eriksen è tornato ad allenarsi! Fa sempre piacere parlare di Christian Eriksen, che dopo il drammatico episodio accaduto ad Euro 2020, ha rimesso le scarpette ai piedi accasandosi con il Brentford. Ritorno tra i professionisti e in Premier League per il fuoriclasse danese che ha svolto anche il primo allenamento con la nuova maglia. Eriksen, dopo l’operazione al cuore con l’inserimento di un pacemaker, aveva rescisso il proprio contratto con l’Inter per l’impossibilità di poter giocare con un tale dispositivo sottocutaneo in Serie A.

Sandro Caramazza